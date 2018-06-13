Шамиль Тарпищев: Претендовать на победу в Уимблдонском турнире может десяток игроков, включая Марию Шарапову

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что россиянка Мария Шарапова может выиграть Уимблдонский турнир. — Сейчас Шараповой надо наиграться, — отметил Тарпищев. — В теннисе сейчас вообще нет безоговорочного лидера. Претендовать на победу в Уимблдонском турнире может десяток игроков, включая Шарапову. Много зависит от удачной сетки, не должно быть перегрузок во время самого турнира. Перегрузки у Шараповой случаются «от себя», потому что она ровно не играет. Но это как раз вопрос наигранности. Как только наиграется, станет играть чище. Нужно ей подавать первым мячом под 65%. Тогда сможет выиграть Уимблдонский турнир. Игра Шараповой на " Ролан Гаррос " — это был то блеск, то треск. Нет еще надежности нервной системы в игре. Мы знаем Марию как самого волевого человека в женском туре, но нервная система должна быть тоже натренирована. Она еще не выдерживает. Если Мария сыграет еще десяток добротных матчей и не будет травм, то в принципе можем ожидать еще большего прогресса. Ее нельзя назвать безоговорочным лидером тура, потому что подачу она не держит ровную на протяжении матча. Если бы держала, то могла бы уже и первой быть. Напомним, Шарапова выигрывала титул на кортах Уимблдона в 2004 году. В нынешнем сезоне турнир стартует 2 июля.