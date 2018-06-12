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Шарапова может выиграть Уимблдон, уверен Тарпищев
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Шарапова может выиграть Уимблдон, уверен Тарпищев 

LiveSport.Ru 3 часа назад
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение о шансах Марии Шараповой на победу в Уимблдонском турнире, который пройдет со 2 по 15 июля в пригороде Лондона.
На Открытом чемпионате Франции в текущем году Шарапова дошла до четвертьфинала, где проиграла третьей ракетке мира испанке Гарбинье Мугурусе.
«Сейчас Шараповой надо наиграться. В теннисе сейчас вообще нет безоговорочного лидера.
Претендовать на победу в Уимблдонском турнире может десяток игроков, включая Шарапову. Много зависит от удачной сетки, не должно быть перегрузок во время самого турнира.
Перегрузки у Шараповой случаются «от себя», потому что она ровно не играет. Но это как раз вопрос наигранности. Как только наиграется, станет играть чище.
Нужно ей подавать первым мячом под 65%. Тогда сможет выиграть Уимблдонский турнир», — приводит слова Тарпищева «Р-Спорт»
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