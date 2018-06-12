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Тарпищев: «Шарапова может выиграть Уимблдон»
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Тарпищев: «Шарапова может выиграть Уимблдон» 

SPORT24.ru 38 минут назад
Президент Федерации тенниса Шамиль Тарпищев считает, что бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова может выиграть Уимблдон, отметив, что на трофей претендуют десяток теннисисток и явного фаворита нет.
«Сейчас ей надо наиграться. В теннисе сейчас вообще нет безоговорочного лидера. Претендовать на победу в Уимблдонском турнире может десяток игроков, включая Шарапову. Много зависит от удачной сетки, не должно быть перегрузок во время самого турнира. Перегрузки у Шараповой случаются «от себя», потому что она ровно не играет. Но это как раз вопрос наигранности. Как только наиграется, станет играть чище. Нужно ей подавать первым мячом под 65%. Тогда сможет выиграть Уимблдонский турнир.
Если Мария сыграет еще десяток добротных матчей и не будет травм, то в принципе можем ожидать еще большего прогресса. Ее нельзя назвать безоговорочным лидером тура, потому что подачу она не держит ровную на протяжении матча. Если бы держала, то могла бы уже и первой быть», — цитирует Тарпищева.
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