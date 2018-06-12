Тарпищев: «Шарапова может выиграть Уимблдон»

Президент Федерации тенниса Шамиль Тарпищев считает, что бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова может выиграть Уимблдон, отметив, что на трофей претендуют десяток теннисисток и явного фаворита нет.

«Сейчас ей надо наиграться. В теннисе сейчас вообще нет безоговорочного лидера. Претендовать на победу в Уимблдонском турнире может десяток игроков, включая Шарапову. Много зависит от удачной сетки, не должно быть перегрузок во время самого турнира. Перегрузки у Шараповой случаются «от себя», потому что она ровно не играет. Но это как раз вопрос наигранности. Как только наиграется, станет играть чище. Нужно ей подавать первым мячом под 65%. Тогда сможет выиграть Уимблдонский турнир.

Если Мария сыграет еще десяток добротных матчей и не будет травм, то в принципе можем ожидать еще большего прогресса. Ее нельзя назвать безоговорочным лидером тура, потому что подачу она не держит ровную на протяжении матча. Если бы держала, то могла бы уже и первой быть», — цитирует Тарпищева.