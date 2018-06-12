Ещё
Россиянка Уракова завоевала золото чемпионата Европы по боксу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянка Уракова завоевала золото чемпионата Европы по боксу 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Россиянка Мария Уракова стала обладательницей золотой медали чемпионата Европы по боксу в весовой категории до 81 кг, сообщает ТАСС.
В финальном поединке российская спортсменка одержала победу над представительницей Турции Элиф Гюнери. Бронза досталась белоруске Виктории Кебиковой и украинке Анастасии Черноколенко.
Еще одна россиянка Кристина Ткачева стала серебряным призером турнира. В финале она проиграла итальянке Флавии Северин.
Также серебро взяла Ярослава Якушина, выступающая в весовой категории до 69 кг.
Серебряные награды достались россиянкам Анастасие Беляковой (до 60 кг) и Дарье Абрамовой (до 57 кг).
Газета.Ru: последние новости
Шарапова опубликовала соблазнительное фото с отпуска Тренер Серены Уильямс: сняться перед матчем с Шараповой было прекрасной идеей Теннисистка Вихлянцева не смогла выйти во второй круг турнира в Хертогенбосхе
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слепакова попросили извиниться перед Кадыровым330
Овечкину предложили стать президентом США10
Овечкин решил не возвращаться в Россию387
Фото Месси развеселило Рунет2
Губерниев ответил Дзюбе4
Видео
01:55
Роналдо назвал фаворитов на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:51
«Кажется, что журналисты — наши враги»
Футбол Статьи
01:57
Дочь олимпийского чемпиона утонула в бассейне
Лыжный спорт Прочее
00:23
Карлайл рассказал о борьбе с депрессией
Футбол
01:00
Смолов ответил критикам
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:31
Слепаков нашел лучшего тренера для сборной России
Футбол Прочее
04:09
Медведева готовится покинуть Россию
Фигурное катание
00:45
Россия «вышла из сумрака» на турнире ФИФА
Футбол
01:01
ФИФА готовит серьезные изменения после ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:33
Моуринью сделал прогноз на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение