Россиянка Уракова завоевала золото чемпионата Европы по боксу 

Россиянка Мария Уракова стала обладательницей золотой медали чемпионата Европы по боксу в весовой категории до 81 кг, сообщает ТАСС.
В финальном поединке российская спортсменка одержала победу над представительницей Турции Элиф Гюнери. Бронза досталась белоруске Виктории Кебиковой и украинке Анастасии Черноколенко.
Еще одна россиянка Кристина Ткачева стала серебряным призером турнира. В финале она проиграла итальянке Флавии Северин.
Также серебро взяла Ярослава Якушина, выступающая в весовой категории до 69 кг.
Серебряные награды достались россиянкам Анастасие Беляковой (до 60 кг) и Дарье Абрамовой (до 57 кг).