Россиянка Уракова завоевала золото чемпионата Европы по боксу

Россиянка Мария Уракова стала обладательницей золотой медали чемпионата Европы по боксу в весовой категории до 81 кг, сообщает ТАСС

В финальном поединке российская спортсменка одержала победу над представительницей Турции Элиф Гюнери. Бронза досталась белоруске Виктории Кебиковой и украинке Анастасии Черноколенко.

Еще одна россиянка Кристина Ткачева стала серебряным призером турнира. В финале она проиграла итальянке Флавии Северин.

Также серебро взяла Ярослава Якушина, выступающая в весовой категории до 69 кг.