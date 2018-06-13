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Шарапова поддержала свой бренд Sugarpova на конфетной ярмарке в Чикаго
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Шарапова поддержала свой бренд Sugarpova на конфетной ярмарке в Чикаго 

SPORT24.ru 52 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Россиянка Мария Шарапова перед стартом травяного сезона решила обратить внимание на свой бренд Sugarpova, который существует с 2012 года и выпускает жевательные конфеты.
«Вернулась к команде Sugarpova и слежу за нашим прогрессом на конфетной ярмарке в Чикаго. Наблюдаю за маленьким прототипом подарка в виде банки для теннисных мячей. Какие трюфели лучше положить внутрь?», — написала Шарапова на своей странице в «Инстаграме».
На завершившемся недавно «Ролан Гаррос» Шарапова дошла до четвертьфинала, где проиграла испанке Гарбинье Мугурусе со счетом 2:6, 1:6.
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