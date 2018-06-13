Шарапова поддержала свой бренд Sugarpova на конфетной ярмарке в Чикаго

Россиянка Мария Шарапова перед стартом травяного сезона решила обратить внимание на свой бренд Sugarpova, который существует с 2012 года и выпускает жевательные конфеты.

«Вернулась к команде Sugarpova и слежу за нашим прогрессом на конфетной ярмарке в Чикаго. Наблюдаю за маленьким прототипом подарка в виде банки для теннисных мячей. Какие трюфели лучше положить внутрь?», — написала Шарапова на своей странице в «Инстаграме».