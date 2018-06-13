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Надаль сыграл «Матч века» против Супер Марио
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Надаль сыграл «Матч века» против Супер Марио 

Чемпионат.com 1 час назад
Испанец Рафаэль Надаль снялся в рекламном ролике японской компании Nintendo. По сюжету ролика первая ракетка мира играет «Матч века» против одного из самых узнаваемых персонажей компании Супер Марио и выигрывает его лишь с помощью челленджа.
Надаль — 17-кратный победитель турниров «Большого шлема». 11 из них Рафаэль выиграл на Открытом чемпионате Франции, который закончился в минувшее воскресенье. Победа в Париже позволила испанцу стать третьим в истории тенниса, кому удалось преодолеть отметку в $ 100 млн, заработанных в качестве призовых.
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