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Квитова обыграла Конту и встретится с Гавриловой на турнире в Бирмингеме
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Квитова обыграла Конту и встретится с Гавриловой на турнире в Бирмингеме 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Чешка Петра Квитова (4) вышла во второй круг турнира категории Premier в Бирмингеме (Великобритания), победив британку Йоханну Конту в двух сетах — 6:3, 6:4. По личным встречам Петра повела со счётом 3-1.
Поединок продолжался 1 час 40 минут. Квитова выполнила 5 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и использовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету Конты 7 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 3. Подач навылет у Йоханны не было.
Следующей соперницей Петры станет австралийка Дарья Гаврилова, победившая словачку Доминику Цибулкову.
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