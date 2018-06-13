Рейтинг WTA. Халеп осталась первой, Шарапова поднялась на 23-е место, Веснина и Кузнецова покинули Топ-50 

В обновленном рейтинге WTA победительница Открытого чемпионата Франции Симона Халеп сохранила за собой первое место. В активе румынки 7970 очков. Финалиста грунтового турнира «Большого шлема» Слоан Стивенс поднялась с 10-го на высшее в карьере, 4-е место. Мэдисон Кис, проигравшая Стивенс в полуфинале, вернулась в первую десятку и расположилась вслед за Винус Уильямс. Таким образом, в Топ-10 теперь три американки. Елена Остапенко, не сумевшая защитить титул на Roland Garros, опустилась с 5-го на 12-е место.
Лучшая из россиянок Дарья Касаткина осталась 14-й, а Мария Шарапова поднялась с 30-го на 23-е место. Елена Веснина и Светлана Кузнецова покинули Топ-50, став 52-й и 57-й соответственно.
Рейтинг WTA Положение на 11 июня
1 (1*). Симона Халеп (Румыния) — 7970 очков
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 6745
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6550
4 (10). Слоан Стивенс (США) — 5463
5 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5205
6 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 4970
7 (6). Каролина Плишкова (Чехия) -4685
8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4610
9 (9). Винус Уильямс (США) — 4201
10 (13). Мэдисон Кис (США) — 3536…
14 (14). Дарья КАСАТКИНА (Россия) — 3125…
23 (30). Мария ШАРАПОВА (Россия) — 1943…
28 (28). Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) — 1596…
36 (36). Екатерина МАКАРОВА (Россия) — 1330…
52 (44). Елена ВЕСНИНА (Россия) — 1060…
57 (43). Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) — 963…
85 (79). Наталья ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) — 780 * — положение в предыдущем рейтинге.