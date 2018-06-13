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Кафельников и Сафин в финале турнира легенд Roland Garros сыграют с Ферреро и Коретхой
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Кафельников и Сафин в финале турнира легенд Roland Garros сыграют с Ферреро и Коретхой 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Матч состоится на корте Сюзанн Ленглен в воскресенье, 10 июня. Начало игры — 12.00 по московскому времени.
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