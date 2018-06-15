Текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — Пелья в Штутгарте

15 июня в Штутгарте (Германия) пройдёт четвертьфинальный матч, в котором сыграют швейцарец Роджер Федерер (1) и представитель Аргентины Гидо Пелья. Начало поединка запланировано на 16:00 по московскому времени. Соперники встречались на Уимблдоне в 2016 году. Победу в том матче одержал Роджер со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), 6:3.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — Пелья в Штутгарте.

Победитель этого поединка за выход в финал турнира в Штутгарте поспорит либо с австралийцем Ником Кирьосом (4), либо с представителем Испании Фелисьяно Лопесом (8). В случае выхода в финал Федерер станет первой ракеткой мира.