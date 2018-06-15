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Текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — Пелья в Штутгарте
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Текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — Пелья в Штутгарте 

Чемпионат.com 22 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
15 июня в Штутгарте (Германия) пройдёт четвертьфинальный матч, в котором сыграют швейцарец Роджер Федерер (1) и представитель Аргентины Гидо Пелья. Начало поединка запланировано на 16:00 по московскому времени. Соперники встречались на Уимблдоне в 2016 году. Победу в том матче одержал Роджер со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), 6:3.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — Пелья в Штутгарте.
Победитель этого поединка за выход в финал турнира в Штутгарте поспорит либо с австралийцем Ником Кирьосом (4), либо с представителем Испании Фелисьяно Лопесом (8). В случае выхода в финал Федерер станет первой ракеткой мира.
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