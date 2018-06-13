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Мартерер и Пэр вышли во второй круг турнира в Штутгарте
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Мартерер и Пэр вышли во второй круг турнира в Штутгарте 

Чемпионат.com 1 час назад
Немец Максимильян Мартерер и француз Бенуа Пэр добыли стартовые победы на соревнованиях в Штутгарте.
Представитель Германии в трёх партиях обыграл хорвата Виктора Галовича — 3:6, 6:4, 6:1. Спортсмены провели на корте 1 час 37 минуты. На счету Мартерера 11 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 13. Галович 9 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. Следующим соперником немецкого теннисиста станет австралиец Ник Кирьос (4). Пэр оказался сильнее американца Тейлора Фритца — 6:7 (4:7), 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 38 минут. Победитель отметился 14 подачами навылет, допустил 5 двойных ошибок и оформил 5 брейков из 8. На счету его визави 11 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7. Соперником Пэра по второму раунду будет чех Томаш Бердых (3).
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