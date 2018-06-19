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Бхамбри снялся по ходу матча с Раоничем на старте турнира в Лондоне
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Бхамбри снялся по ходу матча с Раоничем на старте турнира в Лондоне 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Канадский теннисист Милош Раонич вышел во второй круг турнира в Лондоне. Его соперник по матчу стартового раунда — представитель Индии Юки Бхамбри (Q) — отказался от продолжения борьбы при счёте 1:6, 1:3. Соперники провели на корте 44 минуты. Милош 13 раз подал навылет и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 двойные ошибки и ни одного брейка.
За выход в четвертьфинал турнира в Лондоне Раонич поспорит с победителем противостояния Давид Гоффен (Бельгия, 4) — Фелисьяно Лопес (Испания).
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