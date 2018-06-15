Раонич на двух тай-брейках обыграл Бердыха в 1/4 финала Штутгарта

Матч продолжался 1 час 36 минут. На счету Раонича 24 эйса и 3 двойные ошибки. Взять подачу Бердыха канадец шансов не имел. Его соперник выполнил 9 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и не сумел реализовать ни одного из двух имевшихся брейк-пойнтов.

За выход в финал соревнований категории АТР 250 Раонич поборится с представителем Франции Люкой Пуи (2).

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