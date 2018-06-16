Раонич пробился в финал турнира в Штутгарте

Канадский теннисист Милош Раонич стал первым финалистом турнира в Штутгарте. В полуфинале Раонич в двух сетах переиграл француза Люка Пуи (6:4, 7:6).

Матч продолжался 1 час и 34 минуты. Раонич выполнил 19, а Пуи — 7 эйсов. Француз также допустил четыре двойные ошибки, Раонич дважды ошибался на подачах.