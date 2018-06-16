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Раонич пробился в финал турнира в Штутгарте
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Раонич пробился в финал турнира в Штутгарте 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Канадский теннисист Милош Раонич стал первым финалистом турнира в Штутгарте. В полуфинале Раонич в двух сетах переиграл француза Люка Пуи (6:4, 7:6).
Матч продолжался 1 час и 34 минуты. Раонич выполнил 19, а Пуи — 7 эйсов. Француз также допустил четыре двойные ошибки, Раонич дважды ошибался на подачах.
В финале Раонич сыграет с победителем матча Ник Кирьос — Роджер Федерер. Швейцарский теннисист проводит первый турнир после возвращения на корт. Ранее Федерер пропустил сезон турниров на траве, после чего потерял первую строчку в рейтинге ATP.
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