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Раонич снялся с турнира в Лондоне из-за повреждения грудной мышцы
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Раонич снялся с турнира в Лондоне из-за повреждения грудной мышцы 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Канадец Милош Раонич, прошедший своего соперника по первому кругу турнира в Лондоне, индийца Юки Бхамбри, на отказе при счёте 6:1, 3:1 в свою пользу, сам был вынужден отказаться от дальнейшего выступления на этих соревнованиях. Таким образом, действующий чемпион турнира, испанец Фелисьяно Лопес, без игры вышел в четвертьфинал.
«К сожалению, я растянул свою правую грудную мышцу. Это произошло во время предпоследнего розыгрыша матча, и из-за этого я не могу продолжать выступление на турнире. Я очень разочарован, потому что играл хорошо и люблю этот турнир. Я храню тёплые воспоминания о том, как вышел здесь в финал в 2016 году, и надеялся снова сделать это. Но теперь мне остаётся пожелать, чтобы турнир и в этот раз прошёл на высшем уровне, и готовиться к Уимблдону. Надеюсь, я подойду к нему здоровым и в хорошей форме», — приводит слова Раонича официальный сайт ATP.
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