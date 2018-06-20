Раонич снялся с турнира в Лондоне из-за повреждения грудной мышцы

Канадец Милош Раонич , прошедший своего соперника по первому кругу турнира в Лондоне, индийца Юки Бхамбри, на отказе при счёте 6:1, 3:1 в свою пользу, сам был вынужден отказаться от дальнейшего выступления на этих соревнованиях. Таким образом, действующий чемпион турнира, испанец Фелисьяно Лопес , без игры вышел в четвертьфинал.

«К сожалению, я растянул свою правую грудную мышцу. Это произошло во время предпоследнего розыгрыша матча, и из-за этого я не могу продолжать выступление на турнире. Я очень разочарован, потому что играл хорошо и люблю этот турнир. Я храню тёплые воспоминания о том, как вышел здесь в финал в 2016 году, и надеялся снова сделать это. Но теперь мне остаётся пожелать, чтобы турнир и в этот раз прошёл на высшем уровне, и готовиться к Уимблдону. Надеюсь, я подойду к нему здоровым и в хорошей форме», — приводит слова Раонича официальный сайт ATP.