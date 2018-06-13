Касаткина и Павлюченко сыграют на турнире в Бирмингеме, Шарапова — нет

По информации издания, двукратная победительница соревнования в Бирмингеме Мария Шарапова участие в турнире не примет. Напомним, турнир с призовым фондом около 890 тысяч долларов пройдет с 18 по 24 июня в графстве Уэст-Мидлендс.