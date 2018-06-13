Шарапова сошла с дистанции

Шарапова снялась с теннисного турнира в Бирмингеме

Россиянка Мария Шарапова отказалась от участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в английском Бирмингеме.

«У меня хорошие воспоминания от Бирмингема, поэтому я расстроена, что не смогу сыграть здесь в этом году. Мне нужно заботиться о своём теле и здоровье, и иногда это означает, что нужно принимать тяжёлые решения, как это», — приводит слова Шараповой пресс-служба организаторов турнира.

Соревнования в Бирмингеме пройдут с 16 по 24 июня.

Ранее сообщалось, что Шарапова поднялась на семь позиций в рейтинге WTA.