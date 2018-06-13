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Шарапова сошла с дистанции
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Шарапова снялась с теннисного турнира в Бирмингеме 

RT на русском 33 минуты назад
Фото: Reuters
Россиянка Мария Шарапова отказалась от участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в английском Бирмингеме.
«У меня хорошие воспоминания от Бирмингема, поэтому я расстроена, что не смогу сыграть здесь в этом году. Мне нужно заботиться о своём теле и здоровье, и иногда это означает, что нужно принимать тяжёлые решения, как это», — приводит слова Шараповой пресс-служба организаторов турнира.
Соревнования в Бирмингеме пройдут с 16 по 24 июня.
Ранее сообщалось, что Шарапова поднялась на семь позиций в рейтинге WTA.
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