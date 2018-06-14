Донской выбыл из борьбы на турнире в Хертогенбосе

Донской уступил второму номеру посева французу Рищару Гаске со счетом 2:6, 2:6. Теннисисты провели на корте 1 час 9 минут.

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