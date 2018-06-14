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Донской выбыл из борьбы на турнире в Хертогенбосе
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Донской выбыл из борьбы на турнире в Хертогенбосе 

Советский спорт 53 минуты назад
Донской уступил второму номеру посева французу Рищару Гаске со счетом 2:6, 2:6. Теннисисты провели на корте 1 час 9 минут.
Соперником Гаске в третьем круге станет победитель матча Стефанос Циципас (Греция) — Малек Джазири (Тунис).
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