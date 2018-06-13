Ещё
Медведев уступил Вердаско во втором раунде турнира в Хертогенбосе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Медведев уступил Вердаско во втором раунде турнира в Хертогенбосе 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Испанский теннисист Фернандо Вердаско обыграл россиянина Даниила Медведева (6:4, 6:1) во втором раунде турнира АТР в Хертогенбосе (Голландия). Игра продолжалась 56 минут.
В следующем раунде испанец сыграет с австралийцем Бернардом Томичем.
Хертогенбос (Голландия)
Турнир ATP Libema Open
Призовой фонд 612 755 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Фернандо Вердаско (Испания, 4) — Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) — 6:4, 6:1  Мэттью Эбден (Австралия) — Жиль Мюллер (Люксембург, 3) — 6:3, 7:5  Бернард Томич (Австралия, Q) — Робин Хаасе (Голландия, 6) — 6:3, 7:5  Мариуш Копил (Румыния) — Юити Сугита (Япония, 7) — 7:5, 4:6, 6:4
Спорт-Экспресс: последние новости
Свитолина не сыграет на Moscow River Cup Шарапова не сыграет на турнире в Бирмингеме Рафаэль Надаль в 11-й раз стал победителем Открытого чемпионата Франции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иностранных болельщиков шокировали российские цены
Гость ЧМ-2018 обеднел в Москве на миллион рублей125
Россиянок предостерегли от интима с иностранцами419
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова86
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Видео
02:58
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова
ЧМ по футболу 2018 Прочее
05:20
Иностранных болельщиков шокировали российские цены
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:49
Россиянок предостерегли от интима с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
01:55
Роналдо назвал фаворитов на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:25
Немецкий болельщик приехал в Россию на тракторе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:51
«Кажется, что журналисты — наши враги»
Футбол Статьи
06:31
Гость ЧМ-2018 обеднел в Москве на миллион рублей
ЧМ по футболу 2018 Происшествия
01:57
Дочь олимпийского чемпиона утонула в бассейне
Лыжный спорт Прочее
00:23
Карлайл рассказал о борьбе с депрессией
Футбол
01:00
Смолов ответил критикам
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение