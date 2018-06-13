Медведев уступил Вердаско во втором раунде турнира в Хертогенбосе 

Испанский теннисист Фернандо Вердаско обыграл россиянина Даниила Медведева (6:4, 6:1) во втором раунде турнира АТР в Хертогенбосе (Голландия). Игра продолжалась 56 минут.
В следующем раунде испанец сыграет с австралийцем Бернардом Томичем.
Хертогенбос (Голландия)
Турнир ATP Libema Open
Призовой фонд 612 755 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Фернандо Вердаско (Испания, 4) — Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) — 6:4, 6:1 Мэттью Эбден (Австралия) — Жиль Мюллер (Люксембург, 3) — 6:3, 7:5 Бернард Томич (Австралия, Q) — Робин Хаасе (Голландия, 6) — 6:3, 7:5 Мариуш Копил (Румыния) — Юити Сугита (Япония, 7) — 7:5, 4:6, 6:4