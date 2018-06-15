Осака вышла в полуфинал турнира в Ноттингеме, где сыграет с Барти

Японка Наоми Осака (3) в четвертьфинале турнира в Ноттингеме уверенно переиграла румынку Михаэлу Бузэрнеску (5) со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. 20-летняя уроженка Осаки, занимающая 18-е место в рейтинге WТА, исполнила 6 подач навылет, обошлась без двойных ошибок, не позволила сопернице создать ни одного брейк-пойнта и выиграла 3 гейма на подаче оппонентки.