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Осака вышла в полуфинал турнира в Ноттингеме, где сыграет с Барти
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Осака вышла в полуфинал турнира в Ноттингеме, где сыграет с Барти 

Чемпионат.com 34 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Японка Наоми Осака (3) в четвертьфинале турнира в Ноттингеме уверенно переиграла румынку Михаэлу Бузэрнеску (5) со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. 20-летняя уроженка Осаки, занимающая 18-е место в рейтинге WТА, исполнила 6 подач навылет, обошлась без двойных ошибок, не позволила сопернице создать ни одного брейк-пойнта и выиграла 3 гейма на подаче оппонентки.
В полуфинале соперницей Осаки станет лидер посева австралийка Эшли Барти, разгромившая британку Кэйти Бултер (WC) со счётом 6:0, 6:2. Полуфинал состоится в субботу, 16 июня.
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