Шарди стал соперником Медведева по второму кругу турнира в Лондоне

Француз Жереми Шарди (SE), попавший в основную сетку турнира ATP 500 в Лондоне (Великобритания) напрямую благодаря выходу в финал соревнований в Хертогенбосхе на предыдущей неделе, в первом круге победил американца Тима Смычека (Q) со счётом 6:2, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 5 минут. Шарди выполнил 6 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Смычека 2 подачи навылет и 1 двойная. Брейк-пойнтов у Тима не было.