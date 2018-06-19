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Шарди стал соперником Медведева по второму кругу турнира в Лондоне
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Шарди стал соперником Медведева по второму кругу турнира в Лондоне 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Француз Жереми Шарди (SE), попавший в основную сетку турнира ATP 500 в Лондоне (Великобритания) напрямую благодаря выходу в финал соревнований в Хертогенбосхе на предыдущей неделе, в первом круге победил американца Тима Смычека (Q) со счётом 6:2, 6:4.
Теннисисты провели на корте 1 час 5 минут. Шарди выполнил 6 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Смычека 2 подачи навылет и 1 двойная. Брейк-пойнтов у Тима не было.
В следующем раунде Жереми сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который накануне победил американца Джека Сока (6).
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