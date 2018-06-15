Ещё
Кирьос одолел Ф. Лопеса и сыграет с Федерером в полуфинале турнира в Штутгарте
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кирьос одолел Ф. Лопеса и сыграет с Федерером в полуфинале турнира в Штутгарте 

Чемпионат.com 25 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Австралиец Ник Кирьос (4) взял верх над испанцем Фелисьяно Лопесом (8) со счётом 6:4, 3:6, 6:3 в четвертьфинале турнира в Штутгарте. Продолжительность поединка составила 1 час 22 минуты. 23-летний уроженец Канберры, занимающий 24-е место в рейтинге АТР, сделал 20 эйсов, 5 двойных ошибок, 2 брейка и проиграл 1 гейм на своей подаче. Фелисьяно 13 раз подал навылет, допустив 5 двойных.
Следующим оппонентом Кирьоса станет швейцарец Роджер Федерер (1), одолевший ранее аргентинца Гидо Пелью — 6:4, 6:4. Полуфинал состоится в субботу, 16 июня. За второе место в финале поспорят канадец Милош Раонич (7) и француз Люка Пуи (2).
Чемпионат.com: последние новости
Кужмова стала соперницей Флипкенс по полуфиналу турнира в Нидерландах Родина вышла в четвертьфинал турнира в Манчестере Конта уверенно победила Якупович и вышла в полуфинал турнира в Ноттингеме
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина решила испортить ЧМ175
Иностранцам начали выставлять двойные ценники77
Британцы сравнили российских и саудовских женщин78
Кому Робби Уильямс показал «фак» на открытии ЧМ-2018311
Стала известна реакция Путина на победу сборной России127
Видео
01:02
Кому Робби Уильямс показал «фак» на открытии ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
В Госдуме поспорили о сексе во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:14
Шахрин изменил слова своей песни «Аргентина — Ямайка 5:0»
ЧМ по футболу 2018
03:47
Россию обвинили в футбольном «заговоре»
Футбол ЧМ по футболу 2018
Первый канал телепортировал собор из Саранска в Москву
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Стала известна реакция Путина на победу сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:36
Российские гомофобы избили иностранных фанатов
Футбол Криминал
05:23
Саудовцев накажут за поражение
ЧМ по футболу 2018
05:39
ЧМ-2018 уже принес России победу
ЧМ по футболу 2018
05:41
Песков разрешил россиянкам секс с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение