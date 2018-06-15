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Главные новости дня: 14 июня
Soccer News
3 часа назад
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Soccer News
В четверг, 14 июня стартовал Чемпионат Мира-2018!
В первом матче турнира сборная России уничтожила Саудовскую Аравию со счетом 5:0.
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