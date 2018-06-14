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Векич обыграла Лапко во втором круге турнира в Ноттингеме
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Векич обыграла Лапко во втором круге турнира в Ноттингеме 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Хорватская теннисистка Донна Векич, посеянная на турнире в Ноттингеме (Великобритания) под шестым номером, пробилась в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Беларуси Веру Лапко со счётом 6:2, 7:6 (8:6). Поединок продолжался 1 час 50 минут. Действующая чемпионка 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 6 двойных ошибок и 3 брейка. Во второй партии Вера не реализовала подачу на сет и два сетбола.
За выход в полуфинал Векич поспорит с немкой Моной Бартель.
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