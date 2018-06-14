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Рублёв снялся с турнира в Галле
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Рублёв снялся с турнира в Галле 

Чемпионат.com 1 час назад
Первая ракетка России Андрей Рублёв отказался от участия в травяных соревнованиях категории ATP 500 в Галле. В основной сетке турнира его место займёт представитель Туниса Малек Жазири.
20-летний россиянин пропустил практически всю грунтовую часть сезона из-за травмы спины. Свой последний официальный матч Андрей провёл в середине апреля, уступив во втором круге турнира в Монте-Карло Доминику Тиму из Австрии. Больше двух матчей кряду Рублёв в этом сезоне выигрывал лишь однажды — в самом начале января он смог выйти в финал турнира в Дохе, где уступил французу Гаэлю Монфису.
Два дня назад Рублёв анонсировал своё возвращение в своём «Твиттере».
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