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Родина проиграла Жабёр в полуфинале турнира ITF в Манчестере
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Родина проиграла Жабёр в полуфинале турнира ITF в Манчестере 

Чемпионат.com 29 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Российская теннисистка Евгения Родина, посеянная на турнире ITF в Манчестере с призовым фондом $ 100 тысяч под шестым номером, не сумела пробиться в финал, уступив представительнице Туниса Онс Жабёр в двух партиях — 2:6, 4:6.
Поединок продолжался 1 час 14 минут. Жабёр выполнила 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Родиной 1 заработанный брейк-пойнт, который она реализовала. Ни подач навылет, ни двойных ошибок у неё не было.
В финале этих соревнований Жабёр сыграет с испанкой Сарой Соррибес-Тормо (5).
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