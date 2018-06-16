Родина проиграла Жабёр в полуфинале турнира ITF в Манчестере

Российская теннисистка Евгения Родина, посеянная на турнире ITF в Манчестере с призовым фондом $ 100 тысяч под шестым номером, не сумела пробиться в финал, уступив представительнице Туниса Онс Жабёр в двух партиях — 2:6, 4:6.

Поединок продолжался 1 час 14 минут. Жабёр выполнила 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Родиной 1 заработанный брейк-пойнт, который она реализовала. Ни подач навылет, ни двойных ошибок у неё не было.