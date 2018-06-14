Родина вышла в четвертьфинал турнира в Манчестере

Россиянка Евгения Родина (8) не испытала проблем в матче второго круга соревнований в Манчестере против американки Клэр Лю — 6:3, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час и 4 минуты. На счету Родиной 2 эйса, 2 двойные ошибки и 6 взятых подач соперницы. Лю допустила 2 двойные ошибки и дважды сумела взять гейм на подаче Родиной. Подачами навылет американка не отметилась.