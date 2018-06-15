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Родина вышла в полуфинал турнира ITF в Манчестере
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Родина вышла в полуфинал турнира ITF в Манчестере 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Российская теннисистка Евгения Родина, посеянная на турнире ITF в Манчестере под шестым номером, вышла в полуфинал, в трёх партиях обыграв представительницу Чехии Мари Бузкову со счётом 6:4, 4:6, 6:0. Продолжительность противостояния составила 2 часа 7 минут. Евгения 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 брейка.
За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 100 тыс. Родина поспорит с представительницей Туниса Онс Жабер.
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