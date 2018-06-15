Хачанов сыграет на выставочном турнире в Лондоне 

Россиянин Карен Хачанов примет участие в выставочном травяном турнире в Лондоне, который пройдет в клубе Харлингем с 26 по 29 июня. Напомним, ранее 22-летний Хачанов, занимающий 38-е место в рейтинге АТР, отказался от участия в турнире в Хертогенбосхе.
Кроме Карена, в Харлингеме сыграют болгарин Григор Димитров, испанец Пабло Карреньо-Буста, французы Ришар Гаске и Люка Пуй, южноафриканец Кевин Андерсон и кореец Чхун Хен.
Напомним, на ”Ролан Гаррос”-2018 Хачанов дошел до 1/8 финала, где уступил немцу Александру Звереву.