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Посол Сербии в РФ рассчитывает, что его страна выйдет в четвертьфинал ЧМ
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Посол Сербии в РФ рассчитывает, что его страна выйдет в четвертьфинал ЧМ 

Спорт-Экспресс 39 минут назад
Посол Сербии в РФ Славенко Терзич рассчитывает, что сербская сборная дойдет до четвертьфинала чемпионата мира. Терзич также будет поддерживать сборную России. — Для меня это особенный турнир, ведь Сербия отобралась в финальную стадию чемпионата мира, — цитируют "Известия" Терзича. — Буду болеть за нашу команду и надеюсь, наши футболисты хорошо подготовились к турниру и смогут пройти в четвертьфинал, а может, и дальше. Но я хочу пожелать успехов и российской сборной.
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