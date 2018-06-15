Российская теннисистка поблагодарила сборную России за победу в матче ЧМ-2018

Российская теннисистка Елена Веснина поблагодарила сборную России по футболу за победу в матче открытия чемпионата мира — 2018 с Саудовской Аравией. Об этом сообщает «Советский спорт».

"5:0! Сборная России — молодцы. Спасибо за эту победу, ребята!" — написала спортсменка в своем твиттере.

Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в стартовом матче мундиаля со счетом 5:0.