Российская теннисистка поблагодарила сборную России за победу в матче ЧМ-2018 

Российская теннисистка Елена Веснина поблагодарила сборную России по футболу за победу в матче открытия чемпионата мира — 2018 с Саудовской Аравией. Об этом сообщает «Советский спорт».
"5:0! Сборная России — молодцы. Спасибо за эту победу, ребята!" — написала спортсменка в своем твиттере.
Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в стартовом матче мундиаля со счетом 5:0.
"Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию этой встречи.
Ранее сообщалось, что российские теннисистки Екатерина Макарова и Веснина поднялись на первую строчку парного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).