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Касаткина — лучшая теннисистка в сезоне по победам над теннисистками из топ-5
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Касаткина — лучшая теннисистка в сезоне по победам над теннисистками из топ-5 

Чемпионат.com 23 часа назад
Россиянка Дарья Касаткина вышла на первое место по количеству побед в сезоне над теннисистками из топ-5 мирового рейтинга. В семи матчах 21-летняя теннисистка сумела добыть 5 побед.
Касаткина выиграла все очные встречи в 2018 году с датчанкой Каролиной Возняцки (Санкт-Петербург, Индиан-Уэллс, «Ролан Гаррос») и испанкой Гарбинье Мугурусой (Дубаи, Рим). Два поражения Дарье нанесла украинка Элина Свитолина (Дубаи, Рим). Полностью список выглядит следующим образом: 1. Дарья Касаткина (Россия) (5-2) 2. Петра Квитова (Чехия) (3-1) 3. Слоан Стивенс (США) (2-1) Элина Свитолина (Украина) (2-1) Каролина Плишкова (Чехия) (2-1) 6. Карла Суарес-Наварро (Испания) (2-2) 7. Наоми Осака (Япония) (2-4) 8. Анжелика Кербер (Германия) (2-5) 9. Каролина Возняцки (Дания) (1-0) 10. Анастасия Павлюченкова (Россия) (1-0).
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