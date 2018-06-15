Шарапова: «Не знаю, смогу ли попросить Федерера потренироваться со мной»

«Никогда не играла с Роджером. Мы участвовали в некоторых мероприятиях, организованных Nike, но тогда это были смешанные пары. Один на один с Федерером я в корте не стояла никогда. Не знаю, смогу ли попросить его потренироваться со мной. Кто знает, хватит ли мне уверенности или же я буду скромничать», — цитирует Шарапову World Tennis USA.