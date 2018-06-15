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Хромачёва не смогла выйти в финал турнира ITF в Венгрии
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Хромачёва не смогла выйти в финал турнира ITF в Венгрии 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Российская теннисистка Ирина Хромачёва (5) не смогла пробиться в финал турнира ITF в Ходмезёвашархее (Венгрия) с призовым фондом $ 60 тыс. В полуфинале она в двух партиях уступила представительнице Румынии Ирине Баре, посеянной под восьмым номером, со счётом 5:7, 1:6. Продолжительность поединка составила 1 час 30 минут. Россиянка 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки 8 брейков.
В финале Бара сыграет с представительницей Колумбии Марианой Дуке-Мариньо (1).
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