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Кужмова стала соперницей Флипкенс по полуфиналу турнира в Нидерландах
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Кужмова стала соперницей Флипкенс по полуфиналу турнира в Нидерландах 

Чемпионат.com 49 минут назад
Словачка Виктория Кужмова в четвертьфинале турнира в Хертогенбосхе взяла верх над немкой Антонией Лоттнер (Q) со счётом 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут. 20-летняя уроженка Кошице, занимающая 81-е место в рейтинге WТА, исполнила 8 эйсов, допустила 3 двойне ошибки, отыграла оба брейк-пойнта и выиграла 3 гейма на подаче оппонентки. Антони сделала 2 эйса при 4 двойных.
За право сыграть в финале Кужмова поспорит с бельгийкой Кирстен Флипкенс, обыгравшей в четвертьфинале белоруску Арину Соболенко.
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