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Вандевей отыграла 7 матчболов и одолела Риске в 1/4 финала в Хертогенбосхе
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Вандевей отыграла 7 матчболов и одолела Риске в 1/4 финала в Хертогенбосхе 

Чемпионат.com 15 июня 2018
Американская теннисистка Коко Вандевей, посеянная на турнире в Хертогенбосхе (Нидерланды) под первым номером, пробилась в полуфинал, в трёх партиях одолев свою соотечественницу Элисон Риске со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (14:12). Продолжительность противостояния составила 2 часа 56 минут. Коко 16 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка. На решающем тай-брейке Коко отыграла 7 матчболов.
За выход в финал Вандевей поспорит с представительницей Сербии Александрой Крунич (7).
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