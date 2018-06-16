Маррей примет решение об участии в турнире в Лондоне 16 июня 

Экс-первая ракетка мира британец Энди Маррей 15 июня провел открытую тренировку на кортах лондонского Queen’s Club, где на следующей неделе пройдет турнир АТР. Маррей сыграл два тренировочных сета против соотечественника Кэмерона Норри: первый проиграл 3:6, а второй выиграл — 7:5.
Маррей заявлен на турнир в Лондоне, но окончательное решение об участии примет утром 16 июня до жеребьевки, которая начнется в 14:00 мск.
Свой последний официальный матч Энди провел почти год назад. В июле 2017 года он уступил американцу Сэму Куэрри в четвертьфинале Уимблдона. В январе Маррей перенес операцию на бедре.