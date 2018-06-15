Халеп признана лучшей теннисисткой в мае

Румынская теннисистка, первая ракетка мира Симона Халеп признана лучшей теннисисткой по итогам мая. Об этом сообщается на официальном сайте WTA.

В мае Симона Халеп выиграла Открытый чемпионат Франции по теннису. В финале румынка обыграла американку Слоан Стивенс 3:6, 6:4, 6:1. Для Халеп это первый трофей «Большого шлема».