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Халеп признана лучшей теннисисткой в мае
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Халеп признана лучшей теннисисткой в мае 

SPORT24.ru 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Румынская теннисистка, первая ракетка мира Симона Халеп признана лучшей теннисисткой по итогам мая. Об этом сообщается на официальном сайте WTA.
В мае Симона Халеп выиграла Открытый чемпионат Франции по теннису. В финале румынка обыграла американку Слоан Стивенс 3:6, 6:4, 6:1. Для Халеп это первый трофей «Большого шлема».
На награду также претендовали Элина Свитолина из Украины, Слоан Стивенс из США и чешка Петра Квитова.
Напомним, что Халеп также становилась лучшей по итогам января. По ходу 2018 году по разу лучшими становились Петра Квитова (февраль), Наоми Осака (март) и Каролина Плишкова (апрель).
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