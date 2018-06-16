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Дель Потро снялся с турнира в Лондоне
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Дель Потро снялся с турнира в Лондоне 

SPORT24.ru 1 час назад
Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро решил снялся с турнира в лондонском Queen's Club. Причиной подобного решения стала травма приводящих мышц бедра спортсмена. Турнир пройдет с 18 по 24 июня
Стоит отметить, что место 29-летнего дель Потро в основной сетке турнира займет американец Райан Харрисон.
«Я чрезвычайно огорчен, что не смогу сыграть на этом турнире. У меня много хороших воспоминаний о нем, и я надеюсь вернуться сюда в следующем году», — приводит слова аргентинца официальный сайт турнира.
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