Дель Потро снялся с турнира в Лондоне

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро решил снялся с турнира в лондонском Queen's Club. Причиной подобного решения стала травма приводящих мышц бедра спортсмена. Турнир пройдет с 18 по 24 июня

Стоит отметить, что место 29-летнего дель Потро в основной сетке турнира займет американец Райан Харрисон

«Я чрезвычайно огорчен, что не смогу сыграть на этом турнире. У меня много хороших воспоминаний о нем, и я надеюсь вернуться сюда в следующем году», — приводит слова аргентинца официальный сайт турнира.