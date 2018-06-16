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Димитров похвалил филиппинского мальчика, играющего в теннис босиком
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Димитров похвалил филиппинского мальчика, играющего в теннис босиком 

Чемпионат.com 3 часа назад
Шестая ракетка мира из Болгарии Григор Димитров обратил внимание на филиппинского мальчика, играющего в не самых лучших условиях. На ногах у него отсутствует обувь, а подобием корта является обыкновенная земля. «Этот мальчишка из Филиппин классно пробивает по мячу. У него нет обуви, но так много любви к игре. Задумайтесь на минутку о том, как вам повезло иметь хороший корт, теннисную обувь, новые мячи, ракетки и т.д.» — написал Димитров в своём «Инстаграм».
Свой последний матч Григор провёл в третьем круге Открытого чемпионата Франции, где в трёх партиях уступил испанцу Фернандо Вердаско.
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