Ещё
15-летняя Костюк проиграла Шафаржовой в первом круге турнира на Мальорке
Далее:
Читайте также:
Ещё

15-летняя Костюк проиграла Шафаржовой в первом круге турнира на Мальорке 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Чемпионат.com
15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (WC) не смогла пробиться во второй круг турнира на Мальорке, в двух партиях проиграв представительнице Чехии Люси Шафаржовой, посеянной под седьмым номером, со счётом 4:6, 5:7. Продолжительность поединка составила 1 час 36 минут. Марта 8 раз подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и взяла 2 гейма на подаче соперницы. На счету Люси 3 эйса, 5 двойных ошибок и 4 брейка.
За выход в четвертьфинал Шафаржова поспорит с победительницей матча Стефани Фёгель (Швейцария) — Виктория Азаренко (Беларусь).
Чемпионат.com: последние новости
Аналитики: Макарова выиграет у Корне в первом круге турнира в Бирмингеме Лидер посева Гарсия с трудом победила Се Шувэй на старте турнира на Мальорке Раонич пробился в финал турнира в Штутгарте
Комментарии  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известный комментатор покидает Первый канал79
Робби Уильямс объяснил неприличный жест на ЧМ12
Россиянкам предложили 3 млн за детей от звезд футбола79
Салаха попросили поставить Россию «на место»9
Шведы оставили нижегородцев без пива60
Видео
02:42
Болельщица поучаствовала в оргии в Москве и пожалела
ЧМ по футболу 2018
00:27
Шведы оставили нижегородцев без пива
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:42
Робби Уильямс объяснил неприличный жест на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:42
Известный комментатор покидает Первый канал
ЧМ по футболу 2018 Футбол
06:36
Россиянкам предложили 3 млн за детей от звезд футбола
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:24
Болельщики из Швейцарии чудом спаслись в Донбассе
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:16
Самолет c футболистами загорелся в воздухе
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:54
Болельщика ограбили в Москве на 50 миллионов
ЧМ по футболу 2018
02:09
Россиянка приютила обманутого египетского фаната
Футбол Африка
01:01
Под Белгородом болельщики сделали свою фанзону
Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение