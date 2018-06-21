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Азаренко в двух сетах проиграла Шафаржовой во втором круге турнира в Испании
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Азаренко в двух сетах проиграла Шафаржовой во втором круге турнира в Испании 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Чешка Люси Шафаржова (7) во втором круге турнира на Мальорке оказалась сильнее белоруски Виктории Азаренко со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 20 минут. 31-летняя уроженка Брно, занимающая 53-е место в рейтинге WТА, исполнила 3 эйса и сделала столько же двойных ошибок, реализовала 4 брейк-пойнта из 5, проиграв 2 гейма на своей подаче. Виктория 5 раз подала навылет при 2 двойных.
За выход в полуфинал Шафаржова поспорит с немкой Татьяной Марией, которая накануне переиграла свою соотечественницу Карину Виттёфт со счётом 7:6, 6:3. Четвертьфиналы пройдут в пятницу, 22 июня.
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