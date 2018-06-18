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Блинкова проиграла Томлянович в финале квалификации турнира на Мальорке
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Блинкова проиграла Томлянович в финале квалификации турнира на Мальорке 

Чемпионат.com 41 минуту назад
Фото: Чемпионат.com
Российская теннисистка Анна Блинкова (9) не смогла пробиться в основную сетку турнира на Мальорке. В финале квалификации она в двух партиях уступила представительнице Австралии Айле Томлянович (3) со счётом 4:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут. Анна 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и взяла 2 гейма на подаче соперницы. На счету Айлы 3 эйса, 4 двойные ошибки и 4 брейка.
Имя первой соперницей Айлы Томлянович в основной сетке турнира станет известно позже.
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