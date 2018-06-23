Ещё
Мария стала первой финалисткой турнира на Мальорке, обыграв Кенин
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мария стала первой финалисткой турнира на Мальорке, обыграв Кенин 

Чемпионат.com 6 часов назад
Немка Татьяна Мария пробилась в финал турнира категории International на Мальорке (Испания), обыграв американку Софью Кенин в трёх сетах — 6:2, 2:6, 6:4. По личным встречам Мария повела со счётом 2-1.
Теннисистки провели на корте 1 час 56 минут. Мария 9 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Кенин 2 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 8. Эйсов у Софьи не было.
За титул Татьяна поспорит либо с латвийкой Анастасией Севастовой (3), либо с австралийкой Самантой Стосур.
Чемпионат.com: последние новости
Касаткина, Макарова, Кузнецова, Павлюченкова узнали соперниц в Истбурне Донской сыграет с Беранкисом в первом круге турнира в Анталье Вихлянцева успешно преодолела квалификацию в основную сетку турнира в Истбурне
Комментарии  Ещё 47 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России дали совет по выходящим за рамки иностранцам на ЧМ36
Германия вырвала победу у Швеции29
Британцы эмоционально высказались о ЧМ232
Германия в шаге от вылета с ЧМ35
Болельщики недовольны Россией19
Видео
00:44
Дебют россиянина в UFC завершился избиением японца
MMA
01:04
Загорелся самолет с перуанскими болельщиками
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Британцы эмоционально высказались о ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:26
Оскорбивший россиянку аргентинец извинился
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:55
На российскую сборную нарисовали карикатуру
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:16
Запад в растерянности: «даже пожаловаться не на что»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:41
«Роскосмос» посмеялся над ударом Роналду
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
«Позорное зрелище». Месси может остаться без плей-офф
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:30
Британцы ищут в победах России допинг
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение