Мария стала первой финалисткой турнира на Мальорке, обыграв Кенин

Немка Татьяна Мария пробилась в финал турнира категории International на Мальорке (Испания), обыграв американку Софью Кенин в трёх сетах — 6:2, 2:6, 6:4. По личным встречам Мария повела со счётом 2-1.

Теннисистки провели на корте 1 час 56 минут. Мария 9 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Кенин 2 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 8. Эйсов у Софьи не было.