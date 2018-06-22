Севастова добралась до полуфинала турнира на Мальорке

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Чилич в двух сетах победил Куэрри в четвертьфинале турнира в Лондоне

Димитров одолел Джумхура и может сыграть с Джоковичем на турнире в Лондоне

Цуренко снялась по ходу матча со Стрыцовой в четвертьфинале турнира в Бирмингеме