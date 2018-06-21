Севастова одолела Лоттнер на Мальорке, проиграв первый сет со счётом 1:6 

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Российская теннисистка Рыбакина будет выступать за Казахстан

32 эйса помогли Кирьосу победить Эдмунда во втором круге турнира в Лондоне

Джокович сыграет в паре с Вавринкой на турнире в Лондоне