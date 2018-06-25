Видеообзор завоевания Марией первого титула на турнире на Мальорке

Немка Татьяна Мария завоевала титул в первом одиночном финале WTA в своей карьере, победив латвийку Анастасию Севастову (3) в решающем поединке турнира категории International на Мальорке (Испания) — 6:4, 7:5. Во второй партии Татьяна проигрывала со счётом 0:4, после чего взяла пять геймов подряд.

Поединок продолжался 1 час 34 минуты. Мария выполнила 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Севастовой 4 подачи навылет, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

Севастова третий раз подряд играла в финале этих соревнований, а в прошлом году завоевала здесь титул.

«Чемпионат» предлагает вам посмотреть видеообзор этого матча.