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Видеообзор завоевания Марией первого титула на турнире на Мальорке
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Видеообзор завоевания Марией первого титула на турнире на Мальорке 

Чемпионат.com 32 минуты назад
Немка Татьяна Мария завоевала титул в первом одиночном финале WTA в своей карьере, победив латвийку Анастасию Севастову (3) в решающем поединке турнира категории International на Мальорке (Испания) — 6:4, 7:5. Во второй партии Татьяна проигрывала со счётом 0:4, после чего взяла пять геймов подряд.
Поединок продолжался 1 час 34 минуты. Мария выполнила 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Севастовой 4 подачи навылет, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.
Севастова третий раз подряд играла в финале этих соревнований, а в прошлом году завоевала здесь титул.
«Чемпионат» предлагает вам посмотреть видеообзор этого матча.
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