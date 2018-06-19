А. Зверев в двух сетах проиграл Чоричу на старте домашнего турнира в Галле

Хорват Борна Чорич выбил из сетки турнира категории ATP 500 в Галле (Германия) немца Александра Зверева (2), победив его в двух партиях — 6:1, 6:4. При этом Борна вёл со счётом 6:1, 5:1, но не сразу добился успеха, выиграв лишь с четвёртого матчбола. По личным встречам хорват теперь впереди со счётом 3-1. Поединок продолжался 1 час 25 минут. Чорич 4 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и использовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Зверева 2 эйса, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 6. Матч проходил под закрытой крышей, поскольку в Галле начался дождь, прервавший остальные игры. За выход в четвертьфинал Чорич поспорит либо с грузином Николозом Басилашвили (LL), либо с немцем Рудольфом Моллекером (WC).