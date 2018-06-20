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Баутиста-Агут стал первым четвертьфиналистом турнира в Галле
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Баутиста-Агут стал первым четвертьфиналистом турнира в Галле 

Чемпионат.com 38 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут, посеянный на турнире в Галле (Германия) под четвёртым номером, вышел в четвертьфинал, в двух партиях обыграв голландца Робина Хасе со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. Роберто 5 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 10 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.
За выход в полуфинал Баутиста-Агут поспорит с победителем противостояния Кей Нисикори (Япония, 7) — Карен Хачанов (Россия).
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