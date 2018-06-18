Интересные факты о турнирах недели: Бирмингем, Мальорка, Лондон, Галле 

Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.
Турнир WTA/Premier. Бирмингем (Англия). Birmingham Classic Призовой фонд: $ 936 128. Покрытие: трава, открытые корты. Дата проведения: 18-24 июня. Разница во времени с Москвой: -2 час. Заявка на турнир: Гарбинье Мугуруса (3), Каролина Плишкова (6), Петра Квитова (10), Юлия Гёргес (12), Коко Вандевей (13), Дарья Касаткина (15), Элисе Мертенс (16), Анастасия Павлюченкова (31), Екатерина Макарова (33). Полный список участников. Отказались от участия: Мэдисон Кис (14), Действующий победитель: Петра Квитова. Травяной сезон продолжается. На его второй неделе на зелёные корты выйдут уже многие ведущие игроки, которые начнут, продолжат или уже закончат подготовку к Уимблдону. В случае с Бирмингемом более верно первое определение. Три теннисистки топ-10 — Гарбинье Мугуруса, Каролина Плишкова и действующая чемпионка Петра Квитова — украсят этот важный старт. Российские болельщики будут следить за выступлениями Дарьи Касаткиной, Анастасии Павлюченковой и Екатерины Макаровой. Наши девушки побеждали на этом турнире три года подряд в середине прошлого десятилетия (Мария Шарапова в 2004 и 2005 годах и Вера Звонарёва в 2006-м), но больше титулов пока не было. Отметим, что здесь отлично выступают чешки: в четырёх розыгрышах подряд теннисистки из этой страны доходили как минимум до финала.
Турнир WTA/International. Мальорка (Испания). Mallorca Open Призовой фонд: $ 250 000. Покрытие: трава, открытые корты. Дата проведения: 18-24 июня. Разница во времени с Москвой: -1 час. Заявка на турнир: Каролин Гарсия (7), Анжелика Кербер (11), Анастасия Севастова (17), Карла Суарес-Наварро (25), Анетт Контавейт (29), Арина Соболенко (46), Даниэль Коллинз (39), Люси Шафаржова (55), Светлана Кузнецова (27, WC) Полный список участников. Отказались от участия: Чжан Шуай (28), Агнешка Радваньска (30), Моника Никулеску (61). Действующий победитель: Анастасия Севастова. Состав турнира на Мальорке чуть более слабый, но и здесь есть на кого посмотреть: помимо Каролин Гарсии и Анжелики Кербер в Испанию приехали Светлана Кузнецова, Марта Костюк, Франческа Скьявоне и Виктория Азаренко: все четыре девушки получили от организаторов «уайлд-карды». Соревнование пройдёт всего во второй раз: в первом финале Гарсия победила Севастову, а на следующий год Севастова уже преуспела в финале и обыграла Юлию Гёргес. Среди россиянок на Мальорке сыграет только Кузнецова.
Турнир ATP World Tour 500. Галле, Германия. Halle Open Призовой фонд: € 2 116 915 Покрытие: трава, открытые корты. Дата проведения: 18-24 июня. Разница во времени с Москвой: -1 час. Заявка на турнир: Роджер Федерер (2), Александр Зверев (3), Доминик Тим (7), Джон Иснер (9), Роберто Баутиста-Агут (14), Люка Пуи (18), Кей Нисикори (20), Чхун Хён (21), Андрей Рублёв (31), Карен Хачанов (38). Полный список участников. Отказались от участия: — Действующий победитель: Роджер Федерер. В Германии только что завершился турнир в Штутгарте, а теперь стартует чемпионат в Галле. Здесь традиционно выступит первая ракетка мира и действующий чемпион Роджер Федерер, который в воскресенье, 17 июня, завоевал титул в Штутгарте. Конечно же, швейцарец имеет желание как сохранить своё место на вершине, так и продлить победную серию, но соперники у него более чем серьёзные: это и Александр Зверев (двукратный финалист), и Доминик Тим, и многие другие. Соревнование проходит с 1993 года. Федерер побеждал здесь девять раз, а на втором месте по количеству титулов находится Евгений Кафельников — 3 (1997, 1998, 2002). Отметим, что тот же Кафельников (1996), Марат Сафин (2005) и Михаил Южный (2013) доходили до финалов. Сафин и Южный проигрывали как раз Федереру.
Турнир ATP World Tour 500. Лондон, Великобритания. Quenn’s Club Championships Призовой фонд: € 2 116 915 Покрытие: трава, открытые корты. Дата проведения: 18-24 июня. Разница во времени с Москвой: -2 час. Заявка на турнир: Григор Димитров (4), Марин Чилич (5), Хуан-Мартин дель Потро (6), Кевин Андерсон (8), Давид Гоффен (10), Сэм Куэрри (13), Джек Сок (15), Диего Шварцман (16). Полный список участников. Отказались от участия: Рафаэль Надаль (1). Действующий победитель: Фелисьяно Лопес. Не менее интересный старт пройдёт в Лондоне. Главное событие — это возвращение Энди Маррея, который не играл с Уимблдона-2017. Британцу сразу достался очень непростой соперник, Ник Кирьос, который в прошедшую субботу проиграл Федереру лишь на решающем тай-брейке. Маррей является рекордсменом соревнования, которое появилось ещё в 1890 году: он побеждал тут пять раз. Кроме того, сыграют Марин Чилич, Григор Димитров и Новак Джокович. Серб получил wildcard и уже во втором раунде может встретиться с Димитровым, если, конечно, оба выиграют первые матчи. Единственный россиянин — Даниил Медведев — в первом раунде сыграет с Джеком Соком.